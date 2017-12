MI6 teria advertido os EUA sobre planos de Bin Laden A agência de espionagem britânica MI6 avisou os serviços de iinteligência norte-americanos a respeito de um plano para sequestrar um avião e jogá-lo contra prédios dois anos antes dos atentados de 11 de setembro. Segundo publicou, neste domingo, o jornal The New York Times, a equipe de ligação que trabalhava na embaixada norte-americana na Rua Grosvenor, em Londres, recebeu um relatório secreto do MI6 em 1999 depois que o serviço de inteligência coletou indícios de fontes de inteligência humanas (Humint) segundo os quais seguidores de Osama Bin Laden estavam planejando atentados nos quais poderiam ser utilizados aviões civis de "maneiras não convencionais". As informações não especificavam alvos e não teriam necessariamente dado condições para que as agências norte-americanas pudessem evitar os ataques contra o World Trade Center e o Pentágono, disseram fontes de inteligência. Detalhes desse aviso do MI6 - que poderiam surgir nesta semana em Washington nas audiências secretas do Congresso que analisam as supostas falhas do serviços secretos norte-americanos - aumentarão a pressão sobre o governo Bush para que faça uma reforma radical nos esforços dos Estados Unidos contra o terrorismo.