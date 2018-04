Mianmar confirma primeiro caso da gripe em estudante

Laos e Camboja, países próximos a Mianmar, confirmaram seus primeiros casos na quarta-feira e na sexta-feira, respectivamente. A Tailândia, outro país vizinho, registrou mais de 1.200 casos desde 12 de maio e neste sábado confirmou as duas primeiras mortes no país causadas pela doença. Com Mianmar, o total de países que já registraram casos da gripe suína sobe para 113. Segundo o último boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS), já são quase 60 mil infectados e 265 mortes, contando com as duas confirmadas na Tailândia.