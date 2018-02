Mianmar conta 77.738 mortos por ciclone, diz TV O número oficial de mortos pelo ciclone que atingiu o delta de Irrrawady, em Mianmar, no começo de maio, chegou a 77.738, disse a televisão estatal do país na sexta-feira. A contagem oficial anterior era de 43.328. Especialistas independentes afirmam que o número verdadeiro provavelmente é muito maior. Autoridades britânicas, no entanto, dizem que o total de mortos e desaparecidos pode ser de mais de 200 mil. (Por Jerry Norton)