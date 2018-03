Mianmar deve dialogar e iniciar transição, pedem EUA

O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Zalmay Khalilzad, disse na terça-feira, 9, que o governo de Mianmar (antiga Birmânia) deve dialogar com a oposição democrática e iniciar um processo de transição. Apesar disso, ele reconheceu que o papel do Exército continuará sendo importante para o país. Veja também: Militares são detidos em Mianmar por não atirarem em monges Vídeo da CNN mostra prisões em massa População apóia protesto dos monges Entenda a crise e o protesto dos monges Dissidentes cibernéticos driblam censura Em declarações à imprensa, Khalilzad pediu que a Junta Militar que governa o país asiático melhore as condições da prisão domiciliar da líder da oposição Aung San Suu Kyi, para que esta possa se preparar para negociar com o governo uma transferência de poder. "Achamos que é muito importante que essas negociações para uma transição ocorram. Temos que nos preparar para que haja uma transição em Mianmar", declarou. O diplomata americano disse ainda que o Exército birmanês tem um papel nessa transição e no cenário posterior a essas negociações. Ainda segundo Khalilzad, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou sobre a situação em Mianmar com a primeira-dama dos EUA, Laura Bush, que em agosto, quando começaram os protestos, já tinha expressado publicamente seu interesse pelo o que acontecia no país. Khalilzad falou pouco depois de circular entre os 15 membros do Conselho de Segurança uma versão reescrita de uma declaração sobre a repressão aos protestos em Mianmar. Apesar do texto ter sido consideravelmente suavizado em relação ao original, a declaração pede a democratização do país. É a primeira vez que as potências mundiais, entre elas a China, pressionam a Junta Militar de Mianmar.