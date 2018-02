Mianmar diz não precisar do exterior em distribuição de ajuda Mianmar vai aceitar ajuda material do exterior para as vítimas do ciclone Nargis, mas não precisa da presença de trabalhadores humanitários estrangeiros, disse a chancelaria do país na sexta-feira, após uma equipe de resgate do Qatar chegar a Yangon num vôo que foi mandado de volta. "Mianmar não está em condições de receber equipes de resgate e informação de países estrangeiros", disse a nota divulgada pelo Myanma Ahlin, jornal oficial do regime militar. "Mas no momento Mianmar está dando prioridade a receber ajuda e distribuí-la com nossos próprios recursos para as regiões atingidas pela tempestade", diz a nota, acrescentando que 12 vôos com mantimentos pousaram na quinta-feira, contando o do Qatar. O primeiro-ministro da Tailândia, Samak Sundaravej, pretendia ir a Mianmar no fim de semana, mas recuou depois da nota oficial, dizendo que a viagem "não faria sentido". É cada vez maior a indignação com a reação em geral pífia da junta militar ao ciclone, especialmente em relação à demora na concessão de vistos e autorizações para o envio de ajuda humanitária. Especialistas dizem que a Tailândia levará pelo menos mais quatro dias para conseguir despachar mantimentos ao país vizinho porque a embaixada birmanesa em Bangcoc fechou na sexta-feira em respeito a um feriado local. Oficialmente, há cerca de 23 mil mortos e 42 mil desaparecidos, embora os especialistas temam que o número de vítimas fatais possa chegar a 100 mil. Poços, arrozais e silos foram contaminados com água salgada, e há uma gigantesca tarefa de auxílio e resgate a cumprir. As Nações Unidas estimam que pelo menos 1,5 milhão de pessoas (numa população de 53 milhões) tenham sido "severamente afetadas" pelo ciclone, que tinha ventos de até 190 quilômetros por hora e também provocou um maremoto. No alagado delta do rio Irrawaddy, os arrozais estão cheios de cadáveres, e os sobreviventes estão à própria sorte. Nas aldeias atingidas, as crianças estão na situação mais vulnerável. As zonas inundadas estão infestadas pela malária. Os moradores já começam a reconstruir suas casas, mas ainda não receberam a presença de militares ou de qualquer órgão público para lhes auxiliar. (Reportagem adicional de Louis Charbonneau e Claudia Parsons na ONU; Kerstin Gehmlich em Berlim, Matthew Bigg em Atlanta; Nopporn Wong-Anan, Grant McCool e Darren Schuettler em Bangcoc)