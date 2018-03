Mianmar e rebeldes caminham para cessar-fogo O governo do Mianmar e rebeldes da etnia Kachin encerraram três dias de negociações de paz com uma tentativa de acordo para atenuar os conflitos e dar continuidade ao diálogo político. Os dois lados assinaram um acordo de sete pontos nesta quinta-feira, no estado de Kachin, na capital Myitkyina, em um esforço para acabar com quase dois anos de luta.