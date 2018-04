Mianmar expulsará principal diplomata da ONU no país A junta militar de Mianmar está expulsando o principal diplomata da Organização das Nações Unidas (ONU) que mora no país após comentários que ele divulgou sobre o aprofundamento da crise econômica local. Autoridades da ONU disseram na sexta-feira que Charles Petrie foi chamado à nova capital da antiga Birmânia, Naypyitaw, para uma advertência formal devido a um texto que ele divulgou no dia 24 de outubro. Depois da reunião, Petrie e seus colegas receberam cartas dizendo que o governo não renovaria suas credenciais. "Eles basicamente não ficaram muito felizes com a declaração", disse uma autoridade da ONU à Reuters em Bangcoc. "O governo deixou claro que não quer que ele continue a trabalhar em Mianmar." Em sua declaração da semana passada, Petrie disse que os protestos que começaram no país em meados de agosto eram indicativos do assustador estado da economia depois de 45 anos de governo militar. "Os eventos claramente demonstraram a luta diária para se atender as necessidade básicas e a urgente necessidade de se confrontar a deterioração da situação humanitária no país", disse.