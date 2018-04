Mianmar liberta 11 presos políticos

Pelo menos 11 presos políticos, entre eles cinco monges budistas, estão entre os mais de 6.313 prisioneiros recém-libertados pela Junta Militar de Mianmar, confirmaram neste domingo, 22, fontes da dissidência. Os outros seis são membros do principal partido opositor, a Liga Nacional pela Democracia (LND), segundo um porta-voz da legenda. Entre eles está Thet Wai, militante da LND em Yangun e condenado, em 2008, a dois anos de prisão por divulgar um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que denunciava casos de trabalhos forçados. Já os religiosos, foram presos após participarem de manifestações contra o governo em 2007, reprimidas a tiros pelos soldados birmaneses. Os presos foram postos no sábado, 21, em liberdade por boa conduta e para participarem das eleições gerais previstas para o próximo ano, segundo os órgãos de propaganda do governo. Em setembro do ano passado, a Junta Militar libertou pelos mesmos motivos a mais de 9 mil prisioneiros, mas entre eles só estiveram 12 dos mais de 2 mil presos políticos, segundo dados da Anistia Internacional. A líder opositora e Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, sob prisão domiciliar desde 2003, não poderá participar da eleição. Mianmar vive sob um regime militar desde 1962 e não tem eleições democráticas desde 1990, quando a Junta se negou a reconhecer a vitória da LND na votação.