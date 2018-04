Mianmar liberta presos políticos após visita de relator brasileiro

A Junta Militar de Mianmar libertou seis presos políticos, inclusive o estudante Thet Naung Soe, condenado a 14 anos de prisão por um protesto individual em 2002 diante da prefeitura de Rangun, disse nesta sexta-feira, 16 um advogado ligado à oposição. Cinco homens e uma mulher foram soltos na quinta-feira da célebre penitenciária Insein, em Rangun, pouco depois de uma visita do brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, enviado especial de direitos humanos da ONU que foi à antiga Birmânia investigar a sangrenta repressão de setembro às manifestações pró-democracia. Aung Thein, consultor jurídico da Liga Nacional pela Democracia, principal partido da oposição, disse que cinco dos presos libertados são militantes da LND. Thet Naung Soe supostamente estaria com problemas físicos e mentais devido ao tempo que passou preso. A imprensa oficial diz que apenas 91 das 3.000 pessoas presas em setembro e outubro permanecem detidas. Mas um diplomata estrangeiro em Rangun afirmou nesta semana que ainda há cerca de mil pessoas atrás das grades. A estimativa não inclui os 1.100 presos políticos que, segundo ONGs e a ONU, já estavam detidos antes da repressão. Pinheiro visitou a penitenciária Insein na quinta-feira, ao final de sua visita de cinco dias. Foi a primeira vez em quatro anos que ele recebeu visto para Mianmar. O brasileiro encontrou vários dissidentes, como Win Tin, um jornalista de 78 anos, "decano" dos presos políticos birmaneses - está detido há 18 anos. Mas o representante da ONU não conseguiu ver o ativista Min Ko Naing, líder de uma outra grande rebelião reprimida com brutalidade, em 1988, e também dos protestos de agosto contra o preço dos combustíveis.