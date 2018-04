Mianmar prorroga prisão de braço direito de Suu Kyi

O regime birmanês decidiu prorrogar por um ano a prisão domiciliar de Tin Oo, braço direito da líder opositora e Nobel da Paz de 1991, Aung San Suu Kyi, confinada desde 2003, informou nesta quinta-feira, 14, a imprensa tailandesa. A notícia foi recebida com pesar pelos membros de seu partido, a Liga Nacional pela Democracia (LND), apesar de a Junta Militar ter anunciado no fim de semana seu "Mapa de Caminho" para a reforma política, que supostamente culminaria na realização de eleições livres em 2010. Tin Oo foi notificado da prorrogação de sua prisão domiciliar por um funcionário que o visitou, segundo fontes do Ministério do Interior birmanês. A LND ainda não se pronunciou sobre qual será sua postura diante do plebiscito convocado em maio pelo regime para ratificar a nova Carta Magna, cuja minuta foi aprovada no ano passado pela Convenção Nacional, boicotada pelo principal partido opositor.