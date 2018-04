Michael Caine pediu para médico apressar morte do pai O ator Michael Caine afirmou que ele apressou a morte de seu pai, um doente terminal, ao pedir para que um médico administrasse uma overdose fatal ao paciente. Em texto com a transcrição de uma entrevista concedida à rádio britânica Classic FM, Michael Caine, de 77 anos, disse que não suportava ver o seu pai sofrer. Segundo o ator, o médico, inicialmente, recusou-se a administrar a dose fatal, mas retornou posteriormente ao hospital no meio da noite. "Eu voltei à meia noite e meu pai morreu cinco minutos depois. Então, ele o fez", disse.