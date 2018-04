Micheletti acha atalho para a presidência Aos 61 anos, Roberto Micheletti, designado no domingo pelo Congresso para substituir o presidente deposto Manuel Zelaya, encontrou um atalho para a presidência, depois de 30 anos de vida política. Micheletti é formado em administração de empresas e gerência em universidades americanas. Entre 1980 e 2005, foi deputado pelo Departamento de Yoro. Companheiro de Zelaya no Partido Liberal (PL, de direita), ele havia perdido a disputa interna para o agora deposto presidente nas últimas eleições, em novembro de 2005. Muitos se surpreenderam com a facilidade com que Micheletti foi escolhido. Assim que assumiu o poder, ele prometeu manter as eleições de 29 de novembro e entregar o cargo ao vencedor em janeiro. FRANCE PRESSE