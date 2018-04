Micheletti deixa sede do governo sem renunciar ao cargo O presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, deixou na noite de ontem o escritório presidencial para dar espaço ao presidente eleito, Porfirio Lobo, que assume no dia 27. "Minha decisão é pessoal e responsável, pensando no bem-estar dos hondurenhos e de meu país, que tanto amo", afirmou, após sair da casa presidencial. O conselho de ministros ficará à frente do país até a posse de Lobo. "Não renuncio ao cargo, só me afasto temporariamente", esclareceu Micheletti. Uma atitude similar foi adotada por ele uma semana antes das eleições gerais de novembro.