Michelle Obama faz visita surpresa ao Haiti

Michelle também visitará o Museu Nacional de Antropologia e se encontrará com estudantes e professores na Escuela Siete de Enero, uma escola pública de ensino fundamental para alunos de baixa renda.

A primeira-dama dos EUA deve ainda falar a estudantes na Universidad Iberoamericana, antes de uma recepção com mulheres líderes em Los Pinos, seguida por um jantar com Margarita e o presidente Felipe Calderón.

Antes de retornar, na quinta-feira, Michelle deve ainda se encontrar com funcionários da Embaixada dos EUA no México e também com um grupo de jovens líderes locais. Antes de chegar a Washington, ela deve passar por San Diego, na Califórnia.

Em 19 de maio, Calderón e sua mulher serão convidados de honra de um jantar na Casa Branca. Será o segundo jantar de Estado da presidência de Obama, após o ocorrido em novembro em homenagem ao primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh.

Os EUA e o México compartilham uma fronteira de 3.170 quilômetros. Os dois países cooperam em uma série de assuntos, incluindo o combate aos cartéis no México, à imigração ilegal e a outros problemas fronteiriços, e também com uma série de temas econômicos e de comércio.

As informações são da Dow Jones.