Michelle Obama faz visita surpresa ao Haiti

A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, chegou ao Haiti nesta terça-feira, em uma visita surpresa ao país.

Esta é sua primeira viagem oficial a um outro país sem a companhia do presidente, Barack Obama, desde a posse dele, em 2009.

Michelle deve passar várias horas na capital haitiana, Porto Príncipe, visitando projetos estabelecidos logo depois do grande terremoto que atingiu o país em janeiro.

Cerca de 230 mil pessoas podem ter morrido no terremoto. Mais de um milhão perderam suas casas e muitos agora vivem em acampamentos improvisados.

Depois da visita ao Haiti, Michelle então irá para o México, onde deve permanecer três dias.

A correspondente da BBC Laura Trevelyan, que está acompanhando a primeira-dama americana, afirma que a visita ao Haiti visa enviar uma mensagem de apoio ao país.

O presidente Obama já havia afirmado que os Estados Unidos serão parceiros do Haiti e vão continuar ajudando na reconstrução do país, mesmo com os soldados americanos deixando o Haiti.

A visita ao Haiti foi mantida em segredo por questões de segurança.