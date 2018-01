No Marrocos, Michelle Obama participa de banquete do Ramadã

RABAT - O rei do Marrocos, Muhammad VI, convidou na terça-feira, 29, a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, para um "iftar", a refeição de ruptura diária do jejum do Ramadã, em razão de sua visita para promover a escolarização das meninas.

Também foram convidadas as duas filhas de Michelle, Sasha e Malia, assim como sua mãe, Marion Robinson, da mesma forma que as atrizes Meryl Streep e Freida Pinto, que acompanham a primeira-dama na viagem chamada "Let girls learn" (Deixem as meninas aprenderem, em inglês).

Pela parte marroquina, compareceram a esposa do rei, Lalla Salma, que ontem foi encarregada de receber Michelle e seus parentes no aeroporto, e suas três irmãs, as princesas Mariam, Asma e Hasna.

É habitual que durante o mês do Ramadã os hóspedes estrangeiros, embora estejam isentos do jejum muçulmano, sejam obsequiados com um banquete típico deste mês.

Michelle Obama, Meryl Streep e Freida Pinto participaram de um diálogo aberto com meninas marroquinas na terça-feira, no qual enfatizaram a necessidade da educação como melhor ferramenta de progresso para as mulheres e para qualquer país em geral. / EFE