Michelle Obama visita México e pede ativismo social

Michelle ficará no México hoje e amanhã e buscará também ressaltar as boas relações entre EUA e seu vizinho. A primeira atividade dela será hoje, ao visitar a residência oficial de Los Pinos, onde se reunirá com a primeira-dama Margarita Zavala.

Em outro sinal da importância dada por Washington a sua relação com o México, a Casa Branca anunciou recentemente que o presidente Felipe Calderón será recebido em jantar de Estado pelo casal presidencial dos EUA na Casa Branca, em 19 de maio.

Michelle visitará hoje o Museu Nacional de Antropologia e dedicará o resto de tempo aos mais jovens. Deve passar pela Escola Siete de Enero, pela Universidad Iberoamericana e encabeçar uma mesa-redonda com líderes juvenis.