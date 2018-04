Michigan acirra disputa republicana

Na disputa com o ultraconservador Rick Santorum, o republicano moderado Mitt Romney perdeu forças na primária de seu partido ontem em Michigan, o Estado onde nasceu e que foi governado nos anos 60 por seu pai. Uma vitória por pequena margem, incerta até a meia-noite (horário de Brasília), dava sinais da perda de confiança de parte do eleitorado mais conservador em sua candidatura.

Em Michigan, com 68% dos votos contabilizados, Romney estava com 40%, quatro pontos porcentuais na frente de Santorum, ex-senador da Pensilvânia. Na manhã de ontem, preparado para um desempenho ruim, Romney chegou a reconhecer seus erros nessa etapa, acusou seu rival de ter usado "truques sujos" e recusou-se a "pôr fogo no cabelo" para vencer a disputa. No Arizona, entretanto, sua vitória foi declarada na noite de ontem com base em pesquisas de boca de urna da Associated Press.

Jogando em casa, o ex-governador admitiu que erros em sua campanha deram impulso ao nome de Santorum em Michigan. Mas o ex-senador igualmente soube cativar o eleitorado conservador com seus discursos contra o aborto e ataques ao fato de Romney ter se oposto ao pacote do governo de socorro à General Motors, empresa com sede em Michigan. "O candidato, algumas vezes, comete erros, e então eu estou tentando fazer o melhor e trabalhar duro e deixar claro que nossa mensagem foi ouvida", afirmou. "No final da análise, eu antecipo que serei o escolhido", completou Romney. Em nenhuma das duas primárias de ontem o deputado Ron Paul e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Newt Gingrich se destacaram.

As disputas no Arizona e em Michigan têm importância relativa. Envolvem a indicação de 59 delegados para a Convenção Republicana, na qual será definido o oponente do presidente Barack Obama. O vencedor precisa de ao menos 1.114 delegados. O resultado pode afetar a chamada "Superterça" - disputa em dez Estados agendada para o dia 6 e considerada a prova de fogo dos pré-candidatos.