Mick Jagger ganha título de "Sir" Foi em tom de ironia que a imprensa inglesa informou que o cantor Mick Jagger, de 59 anos, receberá o título de "Sir", da realeza britânica. Afinal, é impossível mencionar o fato sem associar o nome do roqueiro a uma imensa lista de conquistas femininas e ao seu envolvimento com drogas no passado. A condecoração está planejada para ocorrer durante um evento musical, no fim da próxima semana. O assunto ainda não foi comentado oficialmente por porta-vozes do Palácio de Buckingham. No início do ano, o líder dos Rolling Stones se mostrou decepcionado por nunca ter recebido uma honraria da família real inglesa, visto que Paul McCartney, Elton John, Cliff Richard e Bob Geldof já tinham sido contemplados com seus respectivos títulos nobres. A CNN submeteu o caso a uma enquete em seu site, a fim de saber se Jagger deve ou não virar "Sir". Até hoje, a proporção era desfavorável à nomeação, em dois terços. Na semana passada, o roqueiro foi convidado a integrar o elenco que se apresentou nos festejos pelo jubileu de ouro da rainha, nos jardins do Palácio de Buckingham, mas alegou "compromissos urgentes" com sua banda. Os Rolling Stones planejam iniciar mais uma turnê mundial a partir de setembro, com uma agenda que prevê um ano de apresentações. O grupo fará shows nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, México e em alguns países do Oriente - incluindo a China, onde a banda tocará pela primeira vez.