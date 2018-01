Micróbio transforma partículas de ouro em ouro sólido Alguns microrganismos simples chamados extremófilos, que se desenvolvem em situações extremas, são capazes de transformar partículas de ouro na forma sólida do metal. O professor da Universidade de Massachusetts Derek Lovley descobriu o poder especial desses micróbios quando fazia experiências com a utilização de microrganismos similares para limpar lixo tóxico. Agora ele utiliza os extremófilos para tentar explicar como eles poderiam ter participado da formação de alguns depósitos de ouro. "Eles utilizam partículas de metais como ferro, urânio e ouro da mesma forma que nós utilizamos o oxigênio", constatou o professor. Os resultados das experiências de Lovley foram publicados pela revista científica Applied and Environmental Microbiology. A conversão protagonizada pelo extremófilo é um processo simples: um metal dissolvido en água é absorvido por meio de uma enzima em torno do micróbio, que logo o excreta em sua forma sólida. As partículas sólidas são pequenas, mas é possível observar como elas se agrupam.