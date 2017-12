Microsoft funciona normalmente nos EUA Uma das empresas símbolos do capitalismo americano, a Microsoft, não alterou sua rotina no Brasil, em função dos ataques terroristas que destruíram alguns dos maiores símbolos dos Estados Unidos, como as duas torres do World Trade Center. O expediente foi normal na companhia e não houve nenhuma orientação para que os funcionários fossem dispensados, como ocorreu com algumas instituições financeiras americanas. Mesmo para as companhias que tiveram seus escritórios fechados em Nova York, como a Avaya, uma das empresas americanas líderes em vendas de sistemas e serviços de comunicação de voz, o expediente no Brasil foi normal. Na Compaq Brasil, o expediente também não sofreu alterações, apesar de os funcionários da companhia terem sido dispensados nos Estados Unidos. O que ocorreu em algumas empresas do setor de TI, como a Network Associates no Brasil, companhia que atua no oferecimento de soluções de segurança para e-business e que tem, entre suas unidades de negócios, a McAfee, uma das maiores organizações de pesquisa antivírus, foi a alteração de rotina de seus executivos. Nessa empresa, por exemplo, diretores tiveram que cancelar suas viagens internacionais e alguns, que estavam viajando por outros países da América Latina, tiveram orientação de voltar para o Brasil.