Mídia ameniza brutalidade da guerra, diz cirurgião O chefe da Neurocirurgia de um hospital militar dos Estados Unidos na Alemanha, dr. Gene Bolles, disse hoje que a mídia americana está amenizando os horrores e a brutalidade da guerra. "Temos um grande número de ferimentos horríveis aqui. Eles perderam braços, pernas, mãos, sofreram queimaduras, graves danos cerebrais e dos nervos periféricos", disse dr. Bolles, neurocirurgião do Centro Médico Regional Landstuhl, o maior hospital militar fora dos Estados Unidos. "Isso é vergonhosamente amenizado na televisão", afirmou ele ao jornal Boulder Daily Camera. Bolles passou os últimos 16 meses no Landstuhl, o atual destino da maioria dos americanos feridos nos combates no Iraque. Do início da Operação Liberdade Iraquiana, no dia 20 de abril, até ontem, 281 soldados feridos foram levados para lá. Antes do começo da guerra, o hospital já havia tratado de 300 americanos que vieram do Kuwait e de regiões próximas, atingidos por acidentes de automóvel e durante exercícios de treinamento. Veja o especial :