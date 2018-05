Mídia levou monarquias a se aproximarem do povo

O rei passou a ser também um promotor de valores ligados à família e à cidadania. E outros membros da realeza engajaram-se em projetos sociais ou obras de caridade. Tudo devidamente registrado pelas câmeras. Um marco importante na Grã-Bretanha foi o ano de 1969, quando a BBC transmitiu um documentário sobre a família real. Os Windsors haviam aberto suas portas para a rede de TV no ano anterior para a gravação do filme, que incluía cenas de uma visita da rainha ao Brasil.

A relação com a mídia piorou bastante com o divórcio de Charles e Diana, especialmente no que diz respeito aos tabloides. Na época, a troca de acusações e revelações feitas pelo casal chegou a alimentar discussões sobre a abolição da monarquia. Por isso, segundo Roy Greenslade, professor de Jornalismo na City University e editor do tabloide Daily Mirror em 1990 e 1991, o príncipe William deve buscar um perfil mais discreto depois do casamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.