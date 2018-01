MiG-29 cai durante exibição no Peru Um avião MiG-29 caiu nesta terça-feira durante uma exibição, quando uma comissão parlamentar de inquérito peruana efetuava uma inspeção para conhecer o estado de operação das 18 aeronaves. O piloto, único tripulante do avião, saiu ileso. O aviões MiG-29 foram comprados da Bielo-Rússia pelo governo destituído de Alberto Fujimori. O acidente ocorreu numa base aérea instalada na cidade de Chuclayo, 660 quilômetros ao noroeste de Lima, e onde estava uma comissão parlamentar de inquérito que investiga as contas miliionárias do foragido ex-chefe do serviço secreto Vladimiro Montesinos. Os parlamentares queriam observar a condição das máquinas, pois, segundo denúncias feitas pela imprensa, elas teriam sido adqüiridas já em estado inoperante. Mais de 10 aviões MiG-29 já tinham voado quando a nave, de registro 031, pilotada por Ricardo García, caiu sobre uma área próxima à base aérea, produzindo uma explosão e uma nuvem de fumaça. "O avião caiu quando fazia suas manobras de ataque. Estou surpreso, confuso e triste. Não sei o que ocorreu", comentou David Waisman, presidente da comissão. De acordo com o parlamentar, a nave começou a falhar sobre uma área povoada, mas o piloto conseguiu desviá-la na direção de uma plantação e ejetou, escapando ileso. A causa do acidente não foi imediatamente informada, mas especula-se sobre a possibilidade de uma falha mecânica. Waisman lembrou que outro MiG-29 caiu em dezembro de 2000. Além disso, a Força Aérea informara que outra aeronave desse modelo caíra em Chiclayo em 1997, mas o governo negou e disse que a aeronave acidentada foi um Mirage. Os aviões MiG-29 foram adqüiridos pelo governo entre 1996 e 1997, mas Fujimori não revelou o montante que envolveu a operação. Recentemente, a imprensa local informou que a compra dos MiG-29 teria ocorrido de forma irregular, com empresas intermediárias e pagamento de comissões.