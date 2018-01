Migrantes invadem enclave espanhol de Melilla Mais de 200 migrantes da África subsaariana invadiram nesta sexta-feira o enclave espanhol de Melilla no noroeste da África, vindos do Marrocos, brandindo garrafas, paus e pedras. Segundo comunicado divulgado pelo escritório de Melilla do ministério do Interior espanhol, a invasão foi a segunda em uma semana e deixou um policial ferido, que teria sido atingido na cabeça com um pedaço de pau por um migrante no meio da confusão, que ocorreu de madrugada.