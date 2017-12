Mil corpos são encontrados por ONGs em Kandahar Representantes de organizações humanitárias encontraram pelo menos mil cadáveres, vítimas dos últimos combates, nas proximidades do aeroporto de Kandahar. "Os combates aqui foram violentos e muito longos. Consideramos este número realista", acrescentaram as ONGs sobre as informações dadas por suas fontes na cidade do sul do Afeganistão. A cidade de Kandahar tem vários aeroportos em seus arredores: um civil, chamado "internacional" - onde estariam os cadáveres -, um militar e um reservado às altas personalidades árabes que vêm à região para caçar. Para liberar os cadáveres ali encontrados, foi pedida a intervenção da Cruz Vermelha, revelou hoje um porta-voz da organização em Cabul. Leia o especial