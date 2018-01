Mil gêmeos alemães se reúnem para festa na cidade de Ulm Mil irmãos gêmeos de todas as idades e pontos da Alemanha se reuniram neste sábado na cidade bávara de Ulm para uma festa que durará todo o fim de semana. O encontro, patrocinado por uma empresa farmacêutica local, é o segundo deste tipo que acontece no país, após o organizado em Berlim no ano passado e que teve a presença de cerca de 350 pares de gêmeos. Entre as atividades previstas para este fim de semana em Ulm, destaca-se a formação do que poderia ser o maior coro de gêmeos do mundo, sob a direção de Gotthilf Fischer.