Mil mortos em massacre no Congo Rastros de sangue ressecado levaram uma missão das Nações Unidas no Congo a descobrir 20 fossas comuns, onde 966 corpos foram enterrados após um massacre de três horas na cidade de Ituri, ao noroeste do Congo. Segundo a missão, a comunidade de Drodo e mais 14 localidades vizinhas foram atacadas entre as 5h e as 8h da manhã da quinta-feira. Localizado no centro-oeste da África e cortado pela linha do Equador, o Congo convive com a herança trágica da colonização e de conflitos étnicos que afundaram o país em uma guerra civil sangrenta que deixou mais de 10 mil mortos na década de 90.