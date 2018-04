Milésimo tubarão-baleia é identificado em Moçambique Cientistas comemoraram a marca de mil tubarões-baleia já observados, com a ajuda de um programa global em que ecoturistas e pesquisadores identificam os animais e armazenam suas fotos numa biblioteca online. "É uma marca importante, para a ciência e para o conservacionismo", disse o líder do projeto Ecocean, Brad Norman. O tubarão-baleia é uma espécie rara e ameaçada. "Foi conquistada com a ajuda de pessoas comuns no mundo inteiro, que querem estudar e proteger essa criatura maravilhosa", disse ele à Reuters na quinta-feira desde a cidade australiana de Perth. O tubarão-baleia é o maior peixe do mundo. Ele se alimenta através do sistema de filtro, movimenta-se devagar e pode chegar a 12 metros de comprimento e 21 toneladas de peso. Mas é difícil de estudar porque vive em grandes profundidades e raramente sobe à superfície. O Ecocean registra os animais usando uma biblioteca de fotos online que cataloga os pontos característicos de cada exemplar. O milésimo tubarão-baleia a ser catalogado, um macho de 6,5 metros, foi avistado pelo biólogo marinho Simon Percea em Moçambique. Em três anos de estudo no local, o biólogo já contribuiu com mais de cem tubarões. "Nossa expectativa é que haja bem mais que mil tubarões vivos hoje no mundo", disse Norman. "Mas, ainda assim, é uma população minúscula que precisa de monitoramento de perto para garantir sua sobrevivência." Demorou três anos para se chegar ao 500o tubarão, mas em apenas um ano já foi possível a chegar aos mil, com o crescimento na participação dos observadores. O site da Ecocean (www.whaleshark.org) orienta os leitores a fotografar o animal, mantendo-se a pelo menos três metros dele. Também explica como fotografar os padrões de manchas que identificam cada exemplar. "Convocamos o público no mundo todo a virar 'cidadãos cientistas' e nos ajudar a estudar esse animal maravilhoso registrando suas imagens e os detalhes do avistamento", disse Norman. "Os dados vão nos ajudar a determinar seu número e seus movimentos, e identificar áreas de reprodução e alimentação que têm de ser protegidas."