Milhares ainda fazem fila para despedida da rainha-mãe Dezenas de milhares de pessoas enfrentaram o vento gelado desta manhã na capital britânica e fizeram fila do lado de fora de Westminster Hall para prestar seus últimos respeitos à rainha-mãe Elizabeth, cujo esquife permanece dentro do edifício do Parlamento. No meio da manhã, a coluna de visitantes tinha de três a quatro pessoas de largura e comprimento de mais de dois quilômetros, ao longo do Tâmisa. O sentimento público surpreendeu alguns cidadãos britânicos, que imaginavam a monarquia como uma relíquia velha, cara e superada. No início da tarde, a polícia estimava a multidão em mais e 50 mil pessoas, e estimava a espera na fila em cerca de sete horas. A rainha-mãe ficará no Parlamento até o funeral na Abadia de Westminster, na terça-feira. O Palácio de Buckinham confirmou a presença de Camilla Parker Bowles - companheira do príncipe Charles - na cerimônia. O relacionamento do príncipe de Gales com Camilla é reprovado por boa parte da população, mas um porta-voz do palácio informou que a companheira de Charles ?conheceu bem a rainha-mãe ao longo dos anos, e portanto é apropriado que deva comparecer?.