Milhares dão adeus a Ronald Reagan Cerca de 80 mil norte-americanos já passaram pelo Capitólio, e há mais 30 mil em fila, para se despedir de Ronald Reagan, que morreu no sábado aos 93 anos. O corpo do ex-presidente, o 40.º do país, chegou ontem a Washington, vindo da Califórnia, para o funeral na Catedral Nacional, amanhã. Ontem, duas horas antes da chegada do corpo ao Capitólio, a sede do Congresso foi esvaziada momentaneamente porque as autoridades não conseguiam identificar um avião que entrara na zona de segurança aérea da capital. Minutos depois, verificou-se tratar-se de um avião da polícia de Kentucky. Entre as muitas autoridades esperadas para a cerimônia, estão a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, o atual primeiro-ministro Tony Blair, o ex-presidente da extinta União Soviética Mikhail Gorbachev, o ex-presidente polonês Lech Walesa, o chanceler alemão Gerhard Schroeder e o príncipe Charles. Depois da cerimônia em Washington, o corpo de Reagan será levado de volta à Califórnia, para o enterro na Biblioteca Presidencial em Simi Valley.