Milhares de civis retornam à capital da Libéria Milhares de civis famintos da Libéria derrubaram barricadas e atravessaram as pontes que unem o centro de Monróvia ao noroeste da capital liberiana, um dia após os rebeldes deixarem o local. Segundo os soldados da força de paz, a população retornou ao seu lugar de origem à procura de comida e de parentes. A maioria dos estoques de comida e mantimentos como remédios e água estão no porto de Monróvia, que estava sob o controle dos rebeldes desde julho. A guerra civil no país só teve fim após a deposição do presidente Charles Taylor.