Milhares de desalojados após transbordamento de rio no Peru Pelo menos 11 mil pessoas ficaram desabrigadas pelo transbordamento do rio Huallaga, que inundou durante a última semana várias províncias da selva central do Peru, informou neste domingo o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci). O chefe da instituição, Luis Palomino, informou em entrevista coletiva, que após as inundações 1.350 habitantes do departamento de Huánuco e 250 em San Martín perderam todas seus pertences por causa das intensas chuvas. Palomino assinalou que foi enviado um total de 67,3 toneladas de ajuda humanitária às províncias de Leoncio Prado, em Huánuco, e Tocache, em San Martín. Explicou que a ajuda consta de tendas familiares, mosquiteiros, camas dobráveis, colchões, mantas, roupa, móveis e utensílios. As inundações destruíram 414 casas e outras 1.370 sofreram algum tipo de dano, enquanto cerca de 10.000 hectares de cultivo foram afetadas e deles 2.000 podem ter sido perdidos definitivamente para a agricultura.