Milhares de europeus celebram dia do orgulho gay Em uma celebração festiva pelo dia do orgulho gay, centenas de milhares de pessoas desfilaram e dançaram neste sábado em algumas das principais européias como Madri, Lisboa, Paris, Viena e Berlim, nesta última tendo à frente o prefeito da cidade. Com bandeiras nas cores do arco-íris, defenderam maiores direitos e protestaram contra as discriminações. Os desfiles são celebrados a cada ano em comemoração ao início do movimento pelos direitos dos homossexuais em Greenwich Village, Nova York, em 1969. Na capital espanhola, ao som de música techno e disco, centenas de milhares de manifestantes, muitos fantasiados e tendo à frente um grupo de drag queens, convergiram para a Puerta del Sol, com cartazes que pediam "mais direitos, menos compaixão pelos homossexuais". Em Berlim - metrópole onde o tema da homossexualidade se fez presente desde o século 19 -, a parada foi liderada pelo prefeito Klaus Wowereit, que assumiu sua identidade sexual desde que foi eleito em 2001. A parada alemã defendeu a celebração dos Jogos Gays de 2010 em Berlim. Para os organizadores da marcha em Lisboa, de que participaram cerca de 500 pessoas no centro da capital portuguesa, trata-se sobretudo de reivindicar o respeito às diversidade. Em Paris, a parada contou com a participação de entre 500.000 e 700.000 pessoas, segundo a polícia e os organizadores, e também foi liderada pelo prefeito da capital, Bertrand Delanoë e pelo ex-ministro da educação, Jack Lang. Em Viena, 200.000 pessoas, segundo estimativas dos organizadores, participaram esta tarde do já tradicional desfile dos gays pelas avenidas que rodeiam o centro de Viena.