Milhares de Filipinos deixam suas casas por medo de vulcão Milhares de habitantes dos povoados próximos ao vulcão Mayon começaram hoje a ser evacuados diante da possibilidade de uma erupção explosiva, afirmou o Escritório Provincial Coordenador de Catástrofes da província de Albay. Rick Mendoza, um porta-voz do Escritório, disse que o objetivo é retirar aproximadamente 50 mil pessoas da região em perigo. Mendoza afirmou que as tarefas de evacuação começaram na manhã desta segunda-feira depois de o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas (Philvocs) aumentar o alerta sobre o vulcão para o nível 4, apenas um ponto abaixo do máximo. O porta-voz acrescentou que a retirada deve estar completada antes que o vulcão comece a expelir lava, composta por massas incandescentes formadas por cinza, gases e fragmentos de rocha a altas temperaturas. Os evacuados residem em bairros próximos ao vulcão que pertencem a oito povoados da região, entre eles Legazpi, capital da província de Albay, 350 quilômetros ao sul de Manila. O alerta 4 indica uma iminente erupção explosiva do vulcão Mayon. Em meados de julho, o Mayon registrou um aumento no fluxo de lava, produzindo uma crescente emissão de dióxido de enxofre. O Mayon, conhecido como "o cone perfeito" por seu espetacular formato, faz parte da cordilheira de 330 quilômetros que se estende ao sul de Manila. Com uma altura de 2.462 metros, é um dos vulcões mais ativos das Filipinas. A pior das 45 erupções conhecidas do Mayon foi a de 1814, que soterrou uma cidade inteira matou cerca de 1.200 pessoas.