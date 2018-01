Milhares de imigrantes ilegais atracam em ilha da Sicília Milhares de imigrantes ilegais atracaram nesta quarta-feira na pequena ilha de Lampedusa, na Sicilia, disseram autoridades do porto local. Cerca de 470 pessoas chegaram no final da tarde em um barco de pesca, de acordo com a guarda costeira de Palermo, capital da província. Os imigrantes, que não tiveram suas nacionalidades ou seus pontos de partida descobertos, foram levados a um abrigo na ilha de Lampedusa. Milhares de imigrantes ilegais tentam chegar à Itália todos os anos, a maioria partindo do norte da África. Eles são levados a centros de imigração enquanto suas identidades e documentos são checados. Muitos destes imigrantes que conseguem escapar da fiscalização acabam se dirigindo a outros países da Europa. A agência de notícias ANSA informou que cerca de 650 imigrantes estão sendo mantidos no centro de Lampedusa, que tem capacidade para cerca de 190 pessoas.