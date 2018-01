Milhares de koalas podem ter morrido em incêndio Os incêndios florestais estão ameaçando um dos principais ícones nacionais da fauna australiana: os ursos koala. O hábitat natural desses animais foi reduzido a cinzas e milhares deles podem ter morrido ou ficado feridos, disseram hoje especialistas em vida selvagem. A população de koalas já era ameaçada antes, pelo desenvolvimento humano. Muitos deles podem ter morrido em decorrência dos incêndios que afetam o Estado australiano de Novas Gales do Sul. Pode levar 15 anos para que a população de koalas se recupere, acredita o Servço Nacional de Parques e Vida Selvagem. "Os koalas são muito vulneráveis. Eles se movem lentamente", disse o diretor do Serviço, Brian Gilligan. "Não tenho dúvida de que milhares de koalas morreram ou ficaram feridos nos incêndios." A Fundação Australiana do Koala, que luta pela maior proteção para a espécie, estima em menos de 100.000 a população de koalas.