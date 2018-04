Milhares de manifestantes se reúnem no centro do Cairo Milhares de manifestantes egípcios se reuniram no começo da noite deste domingo, na praça Tahir(Libertação), no centro do Cairo, exigindo a saída do presidente egípcio, Hosni Mubarak. Além de Mohammed ElBaradei, ex-dirigente da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), compareceu à praça um dos líderes da proscrita Irmandade Muçulmana, Essam El-Erian.