Milhares de noivos se casam no Dia de São Valentim

Diversos países do mundo comemoram neste sábado, 14, o dia de São Valentim, santo católico que dá nome ao Dia dos Namorados em muitas nações. Inúmeros casais saíram às ruas para celebrar o dia com muitos beijos, enquanto outros aproveitaram a data para se casar. Centenas de noivos se casam neste sábado em Filipinas. Foto: Efe Noivos se casam no aquário do zoológico Chiang Mai, na Tailândia. Foto: Efe Cerca de 3,2 mil pessoas tentam quebrar o recorde de casais se beijando ao mesmo tempo em um lugar na Holanda. Foto: Efe