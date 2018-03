Milhares de pessoas apóiam Junta Militar nas ruas de Yangun

Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado pelas ruas de Yangun para apoiar a Junta Militar de Mianmar (antiga Birmânia). Os militares repudiaram a declaração da quinta-feira do Conselho de Segurança da ONU, que "lamentou firmemente" a repressão contra as manifestações em favor da democracia. Segundo a rádio tailandesa, se trata da primeira manifestação deste tipo ocorrida em Yangun desde a violenta resposta do regime aos protestos opositores, embora já foram realizadas outras parecidas em outras partes do país. A manifestação transcorreu no meio da chuva e nela um grande número de monges puderam ser vistos, segundo as imagens divulgadas pelas redes tailandesas. A concentração coincide com a resposta ao comunicado da ONU por parte da Junta Militar, que, por meio do jornal "A Nova Luz de Mianmar", considerou que a atual situação em Mianmar "não representa uma ameaça para a paz e segurança nacional". No entanto, a Junta se comprometeu a cooperar com a comunidade internacional e a prosseguir o projeto de seu próprio "mapa do caminho" para a democracia.