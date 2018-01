Milhares de pessoas marcham pela paz no Nepal Milhares de pessoas marcham pela paz na capital do Nepal nesta terça-feira, para pedir o fim da rebelião maoísta que já deixou mais de 10 mil mortos. Monges budistas e religiosos hindus entoaram canções religiosas enquanto crianças, artistas, professores, advogados, médicos, jornalistas, ativistas pelos direitos humanos e executivos caminharam juntos em Katmandu. Pelo menos 6 mil pessoas, com bandeiras de ?Queremos a paz? e ?Deixem a violência e trabalhem para construir o país?, foram contabilizadas. Os manifestantes pediram que tanto o governo como as guerrilhas maoístas resolvam o conflito por meio do diálogo. Em semanas anteriores, o governo convidou os rebeldes para dialogar, mas eles disseram que só participariam se o encontro tivesse o apoio das Nações Unidas.