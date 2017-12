Milhares de pessoas passam a noite em aeroportos britânicos Milhares de passageiros de todas as nacionalidades ficaram a noite passada em aeroportos britânicos, esperando algum avião que os levasse para casa ou, em muitos casos, que os levasse para onde passarão suas férias. Embora a situação tenha melhorado em comparação a da quinta-feira, quando veio à tona a notícia de que a Polícia tinha desarticulado um plano terrorista para explodir aviões, a operação policial continua provocando cancelamentos e atrasos nos aeroportos. Os passageiros, ansiosos para sair do Reino Unido, esperam notícias de seus vôos e passam por controles de segurança rigorosos. Eles não podem levar à bordo sua bagagem de mão. É permitido levar nos aviões, em uma bolsa transparente, apenas os documentos pessoais, óculos sem estojo e alguns remédios. Estão proibidos os líquidos - as mães são obrigadas a provar, diante das autoridades, o leite de seus bebês -, pois teme-se que terroristas entrem nos aviões com explosivos líquidos. Em Heathrow - o maior aeroporto do Reino Unido, situado no oeste de Londres -, uma família de Winchester (sul da Inglaterra) queria embarcar em um vôo para Alicante, na Espanha. No entanto, as crianças, de 7 e 4 anos, tiveram que deixar seus brinquedos em terra. "Colocamos quatro coisas em uma bolsa de plástico transparente. Mas, com as crianças, tudo é mais difícil. Elas não terão brinquedos para se distraírem no avião", disse a mãe, Jackie Mills. "Prefiro ter segurança a discutir por causa de alguns objetos", acrescentou. Elaine Loman, que espera viajar com sua família para Barcelona, também na Espanha, mostrou-se compreensiva com os atrasos e com o controle rigoroso. "Sei dos motivos, entendo", afirmou. Cerca de 250 pessoas passaram a noite em Heathrow, o aeroporto de maior trânsito da Europa. A operadora BAA - que administra o local - afirmou que espera "operar um serviço o mais normal possível". A British Airways, que na quinta-feira cancelou mais de 400 vôos, anunciou que espera cobrir 70% de suas rotas de curta distância, enquanto cancelará cerca de 120 vôos, incluindo seis transatlânticos. No aeroporto de Stansted, no leste da capital, a companhia aérea Easyjet suspendeu nesta sexta-feira 112 vôos nacionais e internacionais enquanto a Ryanair cancelou 30. As companhias disseram a seus passageiros que se preparem para "outro dia difícil". Muitos estrangeiros passaram a noite em Stansted. O aeroporto é base de várias companhias aéreas de baixo custo. A londrina Danyel Siddall, de 25 anos, decidiu abrir mão de suas férias na Itália para não ter que esperar um novo vôo, já que o seu foi cancelado duas vezes. "Perguntei a uma comissária de bordo quando sairia o vôo, e ela me respondeu: ´Quem sabe?´. Decidi, portanto, abrir mão das férias e quero que eles me devolvam o dinheiro", disse. Em Gatwick, no sul de Londres, o francês Fernando Viegas, de 63 anos, acordou achando que iria para Portugal, mas soube depois que ele deverá esperar até amanhã. "Passarei dois dias no aeroporto, mas o que posso fazer?", lamentou. A inglesa Pamela Grayling, que tem passagem para Chicago, mostrou-se compreensiva com as autoridades. "Estou surpresa como tudo está tão bem organizado. Eles nos tratam muito bem", disse. O aeroporto de Manchester, no norte da Inglaterra, opera com relativa normalidade, embora tenha atrasos. Gerry Standley, de 51 anos, que viaja com sua mulher e seus dois filhos para Los Angeles, estava decidido a não se sentir amedrontado devido à ameaça terrorista. "Ficamos preocupados, lógico. Mas temo que continuar nossas vidas e não deixar que essa ameaça consiga o que pretende". Portugal mantém medidas de segurança A Polícia portuguesa manterá o reforço das medidas de segurança nos aeroportos do país. Segundo um porta-voz do Instituto Nacional de Aviação Civil português, haverá procedimentos de segurança em todos os vôos com destino ao Reino Unido e aos Estados Unidos, o que inclui a inspeção de bagagens de mão e aparelhos eletrônicos. O conteúdo dos recipientes que contenham líquidos também será verificado. Dezoito vôos entre Portugal e o Reino Unido foram cancelados na quinta-feira devido à ameaça terrorista e houve grandes atrasos nos aeroportos do país. Paris retoma vôos com atraso Os vôos de Paris para o Reino Unido foram retomados nesta sexta-feira, mas com muitos atrasos devido às medidas extras de segurança estabelecidas por causa do alerta terrorista dado por Londres. Os atrasos eram de 20 minutos, em média, segundo um porta-voz de Aeroportos de Paris. Também houve quatro ou cinco cancelamentos, mas não se sabe se foi devido às novas medidas de segurança, ao "contexto" atual ou a problemas técnicos. Na quinta-feira, aproximadamente 50 vôos com destino ao Reino Unido foram cancelados, entre eles dez programados pela Air France. Até agora, além de passar pelos detectores de metais, a bagagem de mão era revistada manualmente em 60-70% dos casos. Agora é 100%.