Milhares de pessoas se despedem de Giovanni Agnelli Milhares de pessoas - entre eles atletas, políticos, empresários e operários anônimos - desfilaram neste sábado diante do ataúde simples de madeira do patriarca de Fiat Giovanni Agnelli, rendendo homenagem a um homem cujo enorme império financeiro influenciou a vida de milhões de italianos. Agnelli, de 81 anos, sofria de um câncer e morreu na sexta-feira, pondo fim a décadas de atuação que fizeram dele o empresário mais proeminente da Itália e um símbolo elegante da recuperação e prosperidade do país no pós-guerra. O corpo de Agnelli foi exposto hoje na galeria de arte que ele inaugurou no ano passado na ex-fábrica de Lingotto, da Fiat. Milhares de pessoas ocupavam a pista no teto da edificaçào que em outros tempos funcionou como pista de provas de seus automóveis, esperando sua vez de entrar na galeria, passar junto ao ataúde e apertar as mãos dos familiares de Agnelli e de executivos da Fiat. A maioria dos que esperaram horas para ver o corpo do falecido - cercado por arranjos florais discretos e bandeiras de sua equipe de futebol, o Juventus - nunca o haviam visto em vida embora suas próprias vidas tivessem sido afetadas por ele.