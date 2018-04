Milhares de poloneses homenageiam presidente morto Milhares de pessoas fizeram dois minutos de silêncio nas ruas da capital polonesa Varsóvia neste domingo, para homenagear o presidente Lech Kaczynski, morto ontem com outras 95 pessoas na queda do avião presidencial na Rússia. Entre os mortos havia vários dirigentes poloneses, entre eles a cúpula militar do país e o presidente do Banco Central.