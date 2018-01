Milhares de rosas destruídas. E amanhã é Valentine?s Day Provavelmente, centenas de namoradas não ganharão rosas, amanhã, Valentine?s Day, o dia dos namorados nos EUA. Cerca de 10.000 rosas vindas da Colômbia e do Equador foram apreendidas e destruídas, hoje, pelas autoridades alfandegárias americanas. As flores desses dois países são plantadas e distribuídas sem pagamento de royalties ou taxas a detentores das marcas registradas, disse Jeffrey Baldwin, diretor de portos da U.S. Customs and Border Patrol do aeroporto internacional de Miami. Esses funcionários vêm destruindo caixas de rosas desde janeiro. Eles dizem que agem em resposta a reclamações da indústria de floricultura dos EUA, que licencia florescências e regula patentes e marcas registradas. Cerca de 70% das flores vendidas nos Estados Unidos são importadas e cerca de 85% entram no país pelo aeroporto de Miami, de acordo com a Sociedade Americana de Floristas e estatísticas aeroportuárias.