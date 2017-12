Milhares de soldados caçam chechenos no sul da Rússia Milhares de soldados dirigiram-se ao sul da Rússia para caçar os rebeldes chechenos que atearam fogo a uma série de prédios públicos, numa ação coordenada que deixou pelo menos 57 mortos, sendo 47 policiais, informa a agência de notícias ITAR-Tass, citando Beslan Khamkoyev, ministro do Interior interino da república da Ingushetia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi à Ingushetia e disse ao presidente Murat Zyazkikov que a busca pelos perpetradores deve ?durar o que for preciso?. Os ataques destacam o fracasso russo em derrotar os separatistas que atuam na república vizinha da Chechênia após cinco anos de combates. Muitos rebeldes chechenos treinaram com o Taleban e a Al-Qaeda. A Rússia diz que árabes e outros estrangeiros lutam ao lado dos rebeldes. Putin ordenou aos militares que ?encontrem e destruam? os responsáveis pelos ataques, que ocorrem em meio aos preparativos para a eleição de agosto que definirá a sucessão do presidente da Chechênia Akhmad Kadyrov, morto mês passado num atentado terrorista. Kadyrov tinha o apoio da Rússia.