Milhares de soldados iniciam operação no sul do Iraque Cerca de 5.000 soldados, entre americanos, britânicos e iraquianos lançaram uma operação para erradicar os focos de resistência existentes ao sul da capital, Bagdá. A ofensiva teve início com batidas pela manhã na cidade de Jabella, província de Babil, com a prisão de 32 suspeitos, informa nota dos militares americanos. A violência rebelde ao sul da capital aumentou "no que parece ser uma tentativa de distrair a atenção" do ataque à cidade de Faluja, segundo os militares. As pequenas cidades que existem ao sul da capital vêm se mostrando um importante foco de atividade rebelde. Forças iraquianas e americanas sofrem ataques de carros-bomba, foguetes e tiros. A região foi apelidada de "triângulo da morte" pelo grande número de ataques cometidos por rebeldes e criminosos contra soldados e civis iraquianos xiitas. Também hoje, no norte do Iraque, forças americanas e iraquianas prenderam dezenas de suspeitos numa batida realizada antes do amanhecer na cidade de Kirkuk. Foram apreendidas armas automáticas, munição e equipamento de comunicação. O governo de Kirkuk anunciou ainda a captura de cinco líderes rebeldes, incluindo um parente de Izzat Ibrahim al-Douri, homem que era o principal auxiliar de Saddam Hussein.