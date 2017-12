Milhares de soldados ocupam ruas de Bagdá Milhares de soldados do Exército dos Estados Unidos e do Iraque, assim como tropas do Ministério do Interior, foram deslocados para as ruas de Bagdá nesta quarta-feira, como parte de um plano de segurança com o propósito de coibir as ações terroristas na capital iraquiana. A campanha de segurança, sem data prevista de conclusão, inclui a revista de carros e casas e a realização de operações em áreas suspeitas, informou a televisão iraquiana. Fontes não identificadas pela TV falam de 40 mil soldados, no entanto o governo iraquiano não ofereceu detalhes sobre o número real. O plano de segurança tinha sido anunciado anteriormente pelo governo do primeiro-ministro Nouri al-Maliki e apontado como prioridade máxima.