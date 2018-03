Milhares de trabalhadores protestam em Bruxelas

A marcha desta quinta-feira foi organizada pelos principais sindicatos e procura reforçar a defesa da legislação social que liga aumentos salariais automáticos à

inflação. Os trabalhadores também pedem medidas para apoiar o emprego.

Nesta quinta-feira, os ministros de Finanças da zona do euro estão reunidos em Bruxelas.

O membro do sindicato socialista, Marc Palumbe, disse que o grupo de cerca de 40.000 pessoas está protestando por um "poder de compra maior" e melhores condições sociais para os empregados.

O governo belga está atualmente em negociações com sindicatos e empregadores sobre a última rodada de acordos coletivos de trabalho, que permitem que grupos de trabalhadores negociem juntos seus contratos. As informações são da Associated Press.