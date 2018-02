Milhares deixam sul do Afeganistão antes de megaoperação contra Talebã

Milhares de moradores de vilarejos de uma área do sul do Afeganistão controlada pelo Talebã estão deixando suas casas em antecipação a uma grande operação militar contra o grupo liderada pela Otan.

A operação militar contra os insurgentes na cidade de Marja, na província de Helmand, é considerada uma das maiores desde o início da guerra no Afeganistão, em 2001.

A operação, batizada de Mushtarak (que significa 'juntos' no idioma local, pashtun), deve ser lançada nos próximos dias.

Segundo o general britânico responsável pelo comando da ofensiva, general Nick Carter, esta operação terá pela primeira vez as forças afegãs envolvidas no planejamento.

Segundo ele, isso foi possível graças à introdução nas forças afegãs de um grande número de homens treinados pela coalizão internacional.

No passado, segundo ele, operações do tipo contra o Talebã fracassaram por não haver um número de soldados locais suficientes para manter a segurança após a expulsão do Talebã.

O especialista em segurança da BBC Frank Gardner, que está no quartel-general da ofensiva, em Kandahar, diz que os comandantes têm consciência da reputação muitas vezes dúbia das forças afegãs e estão se preparando para monitorar seu desempenho durante a operação.

'Sinal forte'

A cidade de Marja é a maior do sul do país ainda sob o controle do Talebã.

O comandante da Otan no Afeganistão, general Stanley McChrystal, disse que a operação enviará "um sinal forte de que o governo afegão está expandindo seu controle da segurança".

A ofensiva em Helmand será a primeira grande ação militar no Afeganistão desde que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou o envio de mais 30 mil soldados americanos ao país.

O planejamento da operação começou há várias semanas, com helicópteros da Otan despejando folhetos sobre a região pedindo para que os moradores deixem a área.

Funcionários do governo local dizem que cerca de 35 mil moradores de Marja estariam deixando a cidade e se deslocando para outras partes da província.